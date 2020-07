Fijn nieuws uit de muziekwereld! Gent Jazz, de jaarlijkse jazzy hoogmis in de tuinen van de Bijloke, kan toch doorgaan. Zij het in een beperkte - 1.5 - versie met een zittend publiek op social distance. En 'enkel' met lokaal muzikaal talent als Jef Neve, Flying Horseman en Black Flower.

Een mooie opkikker voor jazzliefhebbers, maar toch... Geen internationale diva's op het podium, saxofoon en trompetsalvo's van big bands, geen volle concerttent of euforische applauzen na een geniale gitaarsolo...

Maar niet getreurd: Urgent.fm staat paraat en brengt dit alles toch naar Gents grondgebied via een on air (én online) radiomarathon vol jazz, experimentaliteit en meer (zoals we dat van een festival als Gent Jazz gewoon zijn).

In samenwerking met Gent Jazz, cultuurplatform Tumult.fm en de Urgent.fm dj's!

Woensdag 8/7 tussen 11u - 19u

Het startschot van een Gent Jazz 1.5 én de 24U Gent Jazz-radiospecial. Geniet van de eerste 8u jazz met eigenzinnige selecties door o.a. de organisatoren van Gent Jazz, Concertzaal Handelsbeurs, Radio Taxi, Freestyle Fusion, Radio Rood,...

Donderdag 9/7 tussen 11u - 19u

Meer meeslepende en breinbrekende jazzplaten van o.a. Loman, Leitmotiv, Badmeaningood en Kuleshov.

Vrijdag 10/7 tussen 11u - 19u



Het sfeervolle slotstuk van '24u Gent Jazz'. Jazzfanaten, eat your heart out dankzij de muziek van o.a. Tweeden Asem, Ghostdogsradio, A Fragile Circus, Berthold, etc.

Hou de socials van Urgent.fm in de gaten voor meer nieuws en updates en geniet van deze knallende radiomarathon op 105.3FM of online via Urgent.fm.