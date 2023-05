In de 4delige podcastreeks Money Talks, gerealiseerd onder de vleugels van ONDER CONSTRUCTIE sprak budgetcoach Sarah Zwaenepoel met jongeren over geld.

Iedereen komt dagelijks in contact met geld en toch er wordt vaak gereserveerd of in schroom over gepraat. Jongeren zetten voorzichtige stappen in het volwassen leven en daarbij wordt het beheren van geld vaak een leerparcours. Wat de eerste blutsen en builen daarin zijn, hoe jongeren nu echt denken over geld en hoe ze kunnen besparen om meer overschot te hebben voor de dingen die ze echt belagrijk vinden. Dat hoor je in de openhartige gesprekken.

Aflevering 1: Bewust omgaan met geld.

Jezelf bewust zijn waar je geld aan uitgeeft is het begin van efficiënter met budget omgaan. Enkele studenten praten over hoe zij de keuze maken.

Aflevering 2: Boodschappen doen.

Het meeste geld van een kotstudent gaat elke maand naar de boodschappen. Hoe zo goedkoop mogelijk winkelen? En hoe willen de winkels verleiden en foppen? Hoe hou je meer over voor leuke dingen met vrienden.

Aflevering 3: Werken en money mindset.

Wat is mijn eigen mening over geld? Vind ik het zelf nodig om te werken voor mijn geld? Hoe combineer ik studeren met een studentenjob? De 4 studentes bij budgetcoach Sarah Zwaenepoel hebben allemaal hun eigen visie op student zijn en werken

Aflevering 4: Investeren.

Moet ik als student al bezig zijn met investeren? Ga ik wel een huis kunnen kopen? Moet ik wel een huis kopen? Waarom zou ik nu al bezig zijn met de toekomst? Deze vragen worden getackeld in deze voorlopig laatste aflevering van Money Talks.

Herbeluister Money Talks, via de Urgent.fm MIXCLOUD pagina: HIER