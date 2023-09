Urgent.fm is het medialab van de Universiteit Gent en de Gentse stadsradiozender, diepgeworteld in het Gentse cultuur- en muzieklandschap.

Urgent.fm laat je experimenteren met diverse mediatools en biedt ondersteuning in het maaktraject en een luisterend publiek.

Wil je de radiogolven bestormen? Beeldend vertellen op de socials? Je leefwereld verklanken of je belangstelling in beeld brengen? Urgent.fm begeleidt je op de weg ernaartoe.

Bij Urgent.fm kan je radio en audio (leren) maken, presenteren, het redactieteam bijstaan of het communicatie- of eventteam versterken.

Spreek je liever met beelden en is de camera van je smartphone jouw tool om Gent te verkennen of jouw relaas te doen?

Zie je jezelf eerder in een ondersteunende rol en zouden radio- of livestudio-techniek je ding kunnen zijn? Of ben je eerder een coördinerende duizendpoot en zegt evenement- of radioproductie jou meer?

Verklaarde je je eeuwige liefde aan muziek? Wil je die delen en je er nog verder in verdiepen?

Urgent.fm reikt formats en projecten aan waar je kan aan deelnemen in de rol die je past of waarbinnen je jezelf wil uitdagen.

Maar er is ook plaats voor jouw idee. Broed je op een creatief (media-)ei en wil je dat graag met ons delen? Zouden jouw engagement en onze faciliteiten en begeleiding kunnen leiden tot waardevolle storytelling?

Schrijf je dan in voor één van onze vrijblijvende join-in avonden.

De mogelijkheden bij Urgent.fm zijn legio. De werking is gratis, we verwachten geen eigen materiaal, voorkennis of gerelateerde studie alleen gading, engagement en ambitie.

Leren doe je bij Urgent.fm van de meer ervaren Urgent.fm-vrijwilliger in een team en samen met andere meer en minder geoefende jonge (media-)makers.

Realiseren mag met vallen en opstaan. Mediaproductie bij Urgent.fm gebeurt in het zoeken, streven, uittesten in een veilige omgeving en creëert de mogelijkheid tot falen, pogen én succes ervaren.

Wat je met iedereen deelt is de goesting om te 'maken'.

Wil je er graag meer over weten?

Op dinsdag 3 en woensdag 4 oktober telkens om 18u30 bieden we een ruim zicht op de radio- medialabwerking.

Op dinsdag 3 oktober doen we dat in de aloude live-ter-plaatse formule in onze studio’s en redactieruimte in De Krook. De link naar het FB-event vind je HIER

Op woensdag 4 oktober kiezen we voor de beproefde online-versie. De link naar het FB-event vind je HIER

We verwelkomen je graag op één van beide avonden.

Zin gekregen om meer te weten te komen over een vrijwillig engagement bij Urgent.fm?

De link naar het inschrijvingsformulier voor de join-in-sessies op 3 en 4 oktober om 18u30 vind je HIER

Tot snel!

Het Urgent.FM team