Ovenhapjes check, cadeau’s check, fonkelende slingers check, veggie-alternatief check, vrolijk dansende kalkoen in de tuin check, mierzoet strooigoed check, bubbels check, melige speetch voor de online-ontmoeting check, servet in pauw geplooid check, warme sloefen onder het schone kostuum check, kersttrui voor nonkel Jos check, oh denneboom mondmasker voor tante Jaqueline check, maretak of nepsneeuw check, wenskaart voor de buren check...

Oké, klaar aldus voor de ‘Kerst maar dan anders – special’ van Urgent.fm.

Urgent.fm nodigt zichzelf uit aan de Kerstdis.

Niet aan de voordeur maar via de on air golven.

The United DJ’s van Urgent.fm verzorgen uw muzikale feestmaaltijd, naar believen bij te kruiden of op smaak te brengen. Met bijhorend kerstbrood en tinderstick wordt dit het feest om niet te vergeten. Blazen bij warme tonen, dansen wanneer het ritme daartoe aanzet, scheur allegauw de linten van de verpakking want deze is te consumeren op 25 december tussen 12 u en 14 u via 105.3FM of via online beluistering.









✮ Op het menu ✮





12 - 13u: Rubadub - Eclectische kerst collage

13 - 14u: Urgent.fm muziekredactie - MIDI

14 - 16u: Tweeden Asem - An ambient Christmas

16 - 17u: Kuleshov - Punch-drunk X-mix

17 - 18u: TGIF - Thank God it's Christmas

18 - 19u: NSLDRADIO apero

19 - 20u: Muziekredactie Sofie - X-mas dreamy

20 - 22u: Freestyle Fusion - Jazzy X-mas special

22 - 00u: Vally's psychedelisch dessertenbuffet (Alt F4)