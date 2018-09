Een nieuw academiejaar, een nieuw radioseizoen van Urgent.fm!



Op woensdag 26 september trapt Urgent.fm het nieuwe radioseizoen feestelijk af van op de Student Kick-Off! Verwacht u aan een knallende en interactieve radioshow met live verslaggeving van reporters op pad, interviews met boeiende gasten zoals de Gentse studentenraad, organisatie van de Kick-Off, bands en nog veel veel meer.



Breng zeker een bezoekje aan de gezellige Urgent.fm festivalradio/-studio, van 13 tot 19u op het Sint-Pietersplein. Of luister mee via 105.3FM en online via urgent.fm

Hou zeker de Urgent Facebook-pagina in de gaten voor meer info en updates.



Tot dan!