De Kinky Star Radioshow op urgent.fm verruilt de nacht voor een stukje met de avond en gaat vanaf maandag 20 februari een uurtje vroeger on air, van 22u tot middernacht dus!

De luisteraar wordt zoals gewoonlijk verwend met fijne alternatieve muziek, altijd met serieuze hoeken af! Nog steeds goed zot met een eigenzinnige kijk op het hedendaags aanbod!'

Stem af op Urgent.fm elke maandagavond via 105.3 FM of online via de website.