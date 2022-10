Lang leve Kuleshov, hip hip het filmprogramma van Urgent.fm.

Op zaterdag 1 oktober zenden de cinema-addicts hun 200e aflevering uit.

Dat zijn veel kaarsen om te blazen, tal van glazen te heffen, veel herinneringen om op terug te kijken en veel taart om aan te snijden.

Hoe dat te vieren?

Hoe kan het ook anders dan met een feestelijke radioshow op het vertrouwde uur van 13u tot 15, een speciale laatavond-vertoning in Sphinx Cinema en een bescheiden after-party in het Sphinx café.

In samenwerking met Sphinx Cinema wordt zaterdag 1 oktober om 22u30 Don’t Worry Darling in een bijzondere avondvertoning gestopt.

Het script voor 'Don't Worry Darling', geschreven door kleinkinderen van Hollywood-legende Dirk Van Dyke, deed al even de ronde in Hollywood in de zoektocht naar de juiste regisseur. Tot Olivia Wilde het onder ogen kreeg. Zij zag meteen potentieel voor een film die het midden vindt tussen 'The Truman Show', 'The Matrix' en 'Inception'.

Don’t Worry Darling verhuist de kijker naar de fifties. Alice en Jack hebben het getroffen met hun woning in het voorbeeldige plaatsje Victory. Terwijl de mannen werken bij het Victory Project, genieten de vrouwen van de luxe. Maar dan blijkt het oh zo perfecte plaatsje bol te staan van duistere geheimen.

Luister naar de verjaardagshow van Kuleshov zaterdag 1 oktober om 13u op Urgent.fm of zak af naar Sphinx cinema en hef samen het glas op de 200e aflevering én de liefde voor de cinema.

Info en tickets: verjaardag-event Kuleshov en voorstelling ‘Don’t Worry Darling’: HIER