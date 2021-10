Een geheim. Ieder van ons heeft wel ergens verborgen een verhaal met dat label erop geplakt. Waar we ook komen of wat we ook doen: we dragen het altijd met ons mee. Vrolijk of ernstig, spannend of grappig, droevig of gênant, ondeugend of kwetsbaar… het zit verscholen tussen de plooien van ons vel. Niet altijd aanwezig, maar nooit helemaal weg.

Maar af en toe wil je het hart luchten. Het schreeuwen van de daken of het simpelweg verklappen.

En daarvoor staan kunstenfestival TUMULTINGENT en COMON paraat.

Van 26 oktober tot 20 november 2021 kan je in De Krook een persoonlijk geheim opbiechten aan kunstenaars. Je gaat in gesprek, verklapt wat je wil en zij gaan ermee aan de slag. Jij bent verborgen en anoniem, maar weet wel wie de kunstenaar is. En zij luisteren.

TUMULTINGENT wordt een publiek geheim, want doorheen het festival zullen de kunstenaars De Krook en De Krooksite langzaam vullen met de geheimen van de Gentenaar. Alles wat in het geniep, stiekem en stil opgebiecht is, verklanken en verbeelden ze in hun eigen kunsttaal.

In deze nieuwe samenwerking met COMON wil TUMULTINGENT de Gentenaar uitnodigen om het hart te openen en te delen waar het vaak al onnoemelijk lang mee rondloopt of zelfs slaap voor laat. Verklap jij mee? Wedden dat het oplucht? Wedden dat het deugd doet?

Maar ssst,… ‘T IS GEHEIM.

----------------------------------------

Samen met: Handelsbeurs, VOEM, CirQ, het balanseer, Victoria Deluxe, Kapow, Les VoiZines, Campo, De Centrale, Platform K, Girls Go Boom, De Koer, Design Musem, Klüger Hans & Nerdlab.

----------------------------------------