Voor haar tienjarige jubileumeditie kiest kunstenfestival TUMULTINGENT voor een warmhartige samenwerking met Stad Gent en Reveil, de organisatie rond hedendaagse rouwbeleving.

Op 1 november rolt het op de prachtige Westerbegraafplaats een unieke koffietafel en kunstenparcours uit.

Dé koffietafel, de oer-Vlaamse wijze waarbij familie en vrienden na een begrafenisplechtigheid verdriet, herinneringen en verhalen delen. Het kantelpunt waarna men verder moet zonder de geliefde die hen ontvallen is. Een warme drank die verbinding en troost brengt.

TUMULTINGENT X REVEIL giet die koffietafel in een nieuw ritueel.

Honderden koffietassen, ooit van iemand geweest, worden als uitnodiging aan de bezoekers van de Westerbegraafplaats en het kunstenparcours aangeboden. Van fijn porselein tot bloemmotief, van tekenfilmfiguur tot tegelwijsheid: welke tas zou de persoon die er niet meer is, gekozen hebben? Welke kop vertaalt het best diens persoonlijkheid? De bezoeker kan kiezen, twijfelen, het gesprek aangaan, herinneringen ophalen bij de keuze en het meest passende exemplaar meenemen op de kunstenwandeling in het begraafpark.

De kop wordt tijdens het parcours gevuld met warme drank maar ook met nieuwe verhalen aan de serene kunsten- en koffietafels in het park. Gesprek, muziek en tekenkunst bieden de mogelijkheid tot herdenking. Via de koffiekop schuift de persoon die die dag herdacht wordt aan of gaat mee op wandeling door het park. De artistieke invullingen van elke tafel omarmen de herinneringen.

TUMULTINGENT X REVEIL eert - samen met haar naaste partners Stad Gent en Kringwinkel Ateljee- herinnering en rouw in de kunstenwandeling en brengt met deze koffietafel kunst, gesprek en troost.

TUMULTINGENT X REVEIL op 1 november tussen 13u en 16u op de Westerbegraafplaats.

De koffietafel met kopjes zal opgesteld staan aan de ingang.