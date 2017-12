Library sessions zijn intieme optredens van aanstormend talent of van gevestigde waarden, bij de muziekafdeling van Bibliotheek De Krook. In de maand januari neemt het radioprogramma 'Poolijs' de programmatie voor zijn rekening. Dit radioprogramma is te horen op Urgent.fm, elke zaterdag van 11u tot 12u. Poolijs draait enkel Nederlandstalige muziek.



En daarom nodigt Poolijs de jonge muzikant Vloedt uit. Vloedt is het muzikale alterego van Sam David. De jonge, talentvolle Oostendenaar komt verrassend uit de hoek: doorheen zijn vingers en stem smelten muziek en tekst moeiteloos samen tot een boeiend verhaal. De aandachtige luisteraar die zich in zijn metaforen ingraaft, vindt vragen, spijt en melancholie, maar vooral troost.



In zijn eerste werk bewandelde Vloedt de paden van de Nederlandstalige, intieme popmuziek, net zoals Stoomboot en BUURMAN dat doen. Daarmee werd de singer-songwriter in 2015 geselecteerd voor de Nieuwe Lichting (StuBru). Vandaag tast hij muzikale en tekstuele grenzen af tussen poëtische pop en sobere spoken word performance. Hij blijft trouw aan zijn akoestische gitaar maar waagt zich eveneens aan elektronische soundscapes.



Van intieme popnummers die het publiek spontaan doen heupwiegen tot storytelling met innemende teksten, Vloedt kan het allemaal. Eén ding is zeker: wanneer Vloedt op de planken staat, hangen de toeschouwers aan zijn lippen. Hij zet in zijn eentje een elegante performance neer die af is."



http://vi.be/vloedt



Het concert gaat door in Bibliotheek De Krook, op de trap van steen en wolken (tussen verdieping +1 en +2). Inkom is helemaal gratis.