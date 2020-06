It's a wrap!

Tien muzikale Home Sessions werden door Urgent.fm en haar studentenprogrammatie Spoetnik tijdens de lockdown tot in de huiskamer gekatapulteerd.

Wekelijks werd er een live optreden gepost van artiesten die vanuit hun kot een uitbundige, een intieme of een bijzondere performance gaven.

Deze werden gepost op de Facebook en Instagram van Urgent.fm en op de sociale mediakanalen van Spoetnik.

Herbekijk hier de Home Sessions van Mister Moon, Neo Minor, Pieter Schrevens, Table Journey, Jarvin, Coyote Melon, RAMAN., Millbrooks, Patches en Safran op de Facebook van Urgent.fm.

Urgent.fm blijft trakteren op muzikaal vertier met zomerse radiospecials.

De Gentse creatievelingen van CirQ nemen op vrijdag 3 juli vanaf 18u de Urgent.fm'se radiogolven voor de tweede keer over voor 'Blokbusters'. Een socio-interactieve radiofonische bingoteevee radiospecial op maat, van kwetsbare buurten die het kunnen gebruiken. Zo willen ze verbinden én het veilig houden. Samen. Met een buurt, Cinémobiel, culturele centra en buurtwerkingen.

Van woensdag 8 juli tot vrijdag 10 juli, dagelijks van 11u - 19u is er de '24u Gent Jazz special'. Zweef mee op tunes van o.a. Radio Rood, Ghostdogsradio, Badmeaningood en de Urgent.fm muziekredactie.

Crack a cold one op vrijdag 17 juli vanaf 17u want Urgent.fm biedt een knallende 25 uur lange on air Gentse Feesten tribute. Dans, zing en feest mee met een muziekselectie van o.a. A Fragile Circus, Custom DC, CEDO en DJ Ball.

Tune in via 105.3FM of online op Urgent.fm en hou de socials in de gaten voor meer nieuws en updates.