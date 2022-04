Welkom bij Urgent.fm

Naast de reguliere radiostudio op de -1 verdieping ter hoogte van de overdekte fietsstalling nestelt radiozender Urgent.fm zich ook geregeld in het pop-up radiosalon in De Krook Bibliotheek.

Bedeesd maar niet minder eigenzinnig creëert het extra leven in De Krook-brouwerij en is er plaats voor een blik achter de radioschermen. Met zicht op de stad nestelen praatgasten, presentatoren en technici zich in deze radiosofa.

Een selectie van shows kan wel wat live publiek gebruiken en laat u dan ook graag meegenieten van gesprekken en muziek.

Op woensdag tussen 12u en 14u wijst het cultuurprogramma Tumult.fm de weg binnen het creatieve en artistieke aanbod van de Gentse spelers.

Fiere Stede op zaterdag om 10u, inviteert Gentenaars en vraagt hen de oren van het lijf over hun stad. De mooiste plek, de fijnste belevenis, de ergernis tot ultieme tip. Gentse straten en pleinen krijgen de spot gericht, verborgen parels prijsgegeven, artiesten voorgesteld en het beleid bij momenten onder de loep gehouden.

Poolijs met een overschot aan liefde voor Nederlandstalige muziek. Gesprekken met muzikanten en livemuziek sieren de programmatie op zaterdag tussen 11u en 13u.

Verwacht talent dat zingt in eigen taal maar ook de favoriete platen voorlegt of meevoert in inspiratie en ambitie.

Kuleshov legt over de radiogolven de brug naar de nabijgelegen bioscoop. Het programma gidst doorheen het brede filmaanbod, van arthouse tot wereldfilm, alternatief tot mainstream, doorspekt met de soundtrackmixes van de dj van het filmcollectief van Supercalifragilistic op zaterdag tussen 13u en 15u.

Luister via 105.3FM of via de luister live link op de website.