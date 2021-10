Luister Liefde! is de podcastreeks, gemaakt door Eline Goris in haar stage-traject bij Urgent.fm afgelopen voorjaar. Ze volgde het postgraduaat Podcasting aan Arteveldehogeschool en zette met deze reeks de finale stempel op haar opleiding.

Van Urgent.fm kreeg ze de opdracht rond diversiteit en het Gentse stedelijke weefsel aan de slag te gaan. Met haar insteek dit te vertalen met liefdesverhalen, trok ze de straat op. Vergezeld door haar opname-microfoon, met een open blik en de tijd om op bankjes naar mensen te luisteren, struinde ze dagen door de stad.

Ze kwam naar huis met 8 diverse gesprekken over liefde die gedurende 8 weken op vrijdag uitgezonden worden op Urgent.fm. De eerste op vrijdag 5 november, de laatste op vrijdag 24 december, telkens om 13u.

Laat de reeks een warm dekentje zijn in deze door herfst gekleurde dagen.

Merk dat liefde en liefdesrelaties allen uniek zijn en openheid veel vragen oplost.

5 november: Eenzaamheid en liefde

In de eerste aflevering neemt een 23 jarige studente het woord. Ze heeft zelf nog nooit een relatie gehad en praat over de eenzaamheid die zij soms ervaart, over eigen liefde en over de moeilijkheden die zij ervaart met de media over dit onderwerp.

12 november: Polygame liefde

In aflevering 2 van Luister!Liefde wordt je meegenomen in het verhaal van een zoekende man die zich afvraagt of polygamie iets voor hem is. Hij zit momenteel in een monogame relatie maar twijfelt sterk of dit wel iets voor hem is.

19 november: Prille liefde

Marthe neemt het woord. Ze is tot over haar oren verliefd op Louis en schreeuwt het van de daken.

26 november: Moederliefde

De bewust alleenstaande moeder, Els biedt inkijk in haar verhaal. Ze vertelt over haar keuze, het proces en hoe de liefde voor haar ongeboren kind groter is dan eender welke liefde die ze ooit voelde voor een partner.

3 december: Jong en liefde

Lientje en Cuno de twee leerden elkaar kennen in het middelbaar en zijn ondertussen meer dan 10 jaar samen. Ontdek hun eerste date, hun struggles en hun toekomstplannen...

10 december: Buitenlandse liefde

Wat als de liefde meer dan 9000 kilometer verwijderd is? Dit overkwam Kevin die zijn grote liefde, Onny, ontmoette tijdens zijn solo-reis naar Thailand. Dit is het verhaal van twee tortelduiven, die tonen dat liefde geen afstand kent.

17 december: Geloof en liefde

Het verhaal van Anna. Anna besloot vorig jaar haar leven om te gooien en is ingetreden in een klooster. Ze biedt een blik in haar leven en de keuze om haar liefde te geven aan geloof.

24 december: Verloren liefde

Els verloor haar man enkele jaren geleden aan de gevolgen van kanker. Vandaag vertelt ze over hun allereerst ontmoeting en hun allerlaatste. Dit is het ontroerende verhaal waarin liefde ook na de dood blijft bestaan.

Luister elke vrijdag om 13u naar Luister Liefde! via 105.3FM of via de online beluistering. Na de uitzending worden de afleveringen ter herbeluistering aangeboden via de mixcloud-pagina van Urgent.fm.