Een stad. Een straat. Een huis. Een mens.

Iemand met een verhaal. Een verlangen. Een verdriet.

Oordeur ontstond in samenwerking met Stad Gent en is een reeks audioportretten van mensen die wonen in dezelfde straat. Een podcast geënt op verhalen van mensen die hun dagelijkse habitat delen maar verder niet meteen iets gemeen hebben. Of toch. In hun zoeken, hun blijdschap of verdriet zijn ze vaak meer verbonden dan vermoed.

Ruben Nachtergaele is geluidskunstenaar, Eva De Groote is schrijver.

Als stadsresidenten zijn ze verbonden aan het stadsatelier van Vooruit, ze leggen hun oor te luister in het weefsel van de stad.

Woensdag 5 december om 11u zijn beiden een eerste keer ‘on air’ te gast bij Tumult, het cultuurprogramma van Urgent.fm.

Een week later – woe. 12/12 tussen 13 en 14u in het gastuur van Tumult – volgt de eerste verhalenreeks “Oordeur Warnefordstraat”.

Vrijdagen 11, 18 en 25 januari volgen de meest recente portretten van “Oordeur Destelbergenstraat”.

Deze verwonderende combinatie van verhalen en collage van veldopnames zijn te beluisteren tijdens het Hijack-uur (13-14u).

En er is meer: tussen 14 december en 5 januari komt Oordeur naar De Krook.

Bezoekers van de bibliotheek kunnen op de eerste verdieping terecht voor een uniek luistermeubel, waarop “Oordeur Destelbergenstraat” te beluisteren is.

Kom dus langs, stem op 5 & 12/12 (om 11u) en op 11, 18 & 25/01 (om 13u) af op Urgent.fm, en luister mee door de Oordeur.