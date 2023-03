Bezeten door letters, woorden en zinnen?

Altijd al willen weten wat er in het hoofd van een rebelse student of een docent in de letteren spookt?

Sluit dan even de boeken en duik in de audioreeks ‘Boekenloetse’ op 27, 28, en 29 maart en op 3, 4, en 5 april! Proef elke maandag, dinsdag en woensdag de liefde voor literatuur van een verscheiden pallet aan docenten letteren aan de Universiteit Gent en Gentse studenten. Zo ontving de studio Mees Kempenaers, Andrew Bricker, Zoë Ghyselinck, Christina Bezari, Lars Bernaerts en Stef Craps. Daarnaast gingen de Urgent.fm reporters op pad naar de lievelingsplekjes van Léa De Bleeckere, Hasan Pastaci, Sara Karakaçi, Jasper Berton, Eleanor McMullan en Klara Bauters.

Elke dag vertelt één docent en één student over hun boekenkast aan hun zwak voor het lezen. Kom te weten hoe, waar, wat en waarom zij lezen en schrijven! En dat zonder zelf enig speurwerk te hoeven doen.

Dwarrel neer op een favoriete leesplek – of dit keer, luisterplek –, sluit de ogen en laat de liefde voor literatuur overstromen in de oren.

Afspraak op 27/28/29 maart en 3/4/5 april voor de audioreeks ‘Boekenloetse’ om 13u!