Kunstencentrum Vooruit sluit het culturele seizoen af met La Grande Traversée II, een project rond Vlaams-Waalse verbroedering. Zaterdag 8 juni zakken hun Waalse vrienden van CC René Magritte uit Lessines af naar Gent voor een een culinaire en artistieke dag. Met onder andere een nieuwe creatie van Platform-k Vzw, muziek van Myrddin en een wandelroute langs utopische schuilplekken, graffiti en sluikafval tijdens Chernobyl Drawings.

Eén van de artistieke projecten die Vooruit toont is PLAYLIST van Vincen Beeckman. Vincen, artiest in residentie van Vooruit, focust op de Gentse buurt Glazen Straatje en toont de eigenheid en diversiteit van deze bijzonder buurt. Hij stelt hiervoor een muzikale playlist voor, die de sekswerkers zelf hebben samengesteld. Dit in samenwerking met Tumult.fm en Urgent.fm.

Op zaterdag 8 juni tussen 15u en 17u kan je op 105.3FM of online via de website van Urgent.fm terecht voor PLAYLIST.

