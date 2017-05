Alles verandert, hé.

De T-Klub ging weg.

De Meibloem ging weg.

En de rest ging ook weg.

'Almanak’ is een luisterspel over De Meibloem, een oude socialistische feestzaal, jeugdclub en cinema in Gent, waar elke bewoner bijzondere herinneringen aan heeft. De één vond er zijn eerste liefde op het eerste verdiep van Cinema Rio, de ander waggelde er voor het eerst dronken buiten in de T-Klub.

Ook al is de Meibloem is er niet meer, de verhalen en anekdotes zijn er nog wel.

Radiomaker Wederik De Backer trok de wijk en de archieven in, op zoek naar de mooiste anekdotes over de Brugse Poort en zijn bewoners. ‘Almanak’ is een kruising tussen feit en fictie, verteld door buurtbewoners, gespeeld door acteurs. Oral history met een hoek af. Over het eerste verdiep van Cinema Rio, de Internationale, en een nooit afgewerkte accordeon hit.

Een Gents hoorspel, met Gentse acteurs, over de mooiste wijk van Gent.

Met de stemmen van Simon De Winne, Brenda Bertin, Guido Lauwagie, Aziz Boukhzar, Margriet Bruggeman, Marthe Schneider, Yousef Zayyani en Luk De Bruycker.

Almanak, zeven dagen in de Brugse Poort, een audioverhaal over De Meibloem.

Kom luisteren op woensdagavond 17 mei, vanaf 20u in De (Meibloemstraat 86 In Gent)

(her-)Beluister op vrijdag 19 mei om 13u op urgent.fm