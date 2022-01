Hoe kan gezondheidszorg voor iedereen in Gent verstaanbaarder gemaakt worden?

Dat is de vraag die COMON begin februari stelt aan een team Gentse studenten in de Maakmarathon.

De knappe en creatieve koppen zoeken met hun noeste deelname aan brainstorm- en coachingsessies, workshops en een interdisciplinaire samenwerking met medestudenten naar een reeks concrete oplossingen die Gent beter kunnen maken.

Rond de tafel zitten de techneut, de designer, de health expert, de sociale kenner, de communicator, de ondernemer en de freestyler.

Ze worden bijgestaan door experts in design thinking, fast prototyping, business modelling en elevator pitching.

De resultaten van hun denkoefeningen worden aan het publiek voorgesteld in het Toonmoment van de Maakmarathon op 11 februari tussen 11u en 16u30 in De Krook.

En, daar waar creatief, maatschappelijk en in link met wetenschap wordt nagedacht, is Urgent.fm graag als de kippen bij.

De studentenprogrammatie Spoetnik duikt dan ook graag op in de lesvrije week om hier een boeiende radiospecial rond te maken.

Duiding, achtergrondinformatie, verslaggeving, gesprekken met de deelnemende studenten en de bekendmaking van de winnaar van de Maakmarathon maken deel uit van de programmatie.

De reporters en radiomakers van Spoetnik settelen zich in de radiostudio in De KrookBib en houden de vinger aan de pols bij wat er na een week denkwerk uit de bus is gekomen.

Radiospecial Maakmarathon, vrijdag 11 februari tussen 16u en 18u. Luister via 105.3FM of online of kom langs in De Krook.