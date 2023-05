Medeplichtig aan een uiteenlopende muzieksmaak? Is een playlist een mengelmoes van zachtaardige country tot snoeiharde riffs? Dan is het KASK Mastersounds Festival 2023 zeker iets om in de agenda neer te pennen!

Graduation Festival - Mastersounds, het walhala voor muzikale fijnproevers en de hoogmis van aanstormend muzikaal talent, bezet de Minard schouwburg en De Centrale tussen 12 en 21 juni.

Maar eerst komen de afstuderende studenten jazz, pop en muziekproductie van KASK Conservatorium langs bij Urgent.fm.

In gesprekken met muziekvirtuozen Ayra, Wout Selosse, Towan, Robbie Lewis, Nevel, Southern clouds, Aquilles, Iskander Moon, Jarvin, Big Advisor, Elias D’hooghe Trio, Berny’s Collective is er voor iedereen wat wils. Muzikanten en diens afstudeerwerken vinden air time in de dagelijkse audioreeks tussen 1 en 16 juni, telkens om 11u.

Duik mee in de gedachtegangen van de prille artiesten die hun masterjaar eindigen met zelfgeschreven nummers en helemaal geen (of misschien toch wel een beetje) podiumangst.

De Urgent.fm’ers uit het ONDER CONSTRUCTIE-team zetten zich op het muzikale pad met de studenten achter de kersverse bands en gaan dieper in op wie ze zijn, wat hen drijft en hoe ze zichzelf klaarstomen voor dit grootse avontuur.

Benieuwd wat er zweeft in de hoofden van die 12 KASK Conservatorium studenten aan de vooravond van hun professionele carrière? Nieuwsgiering naar zij die staan te popelen om hun muziek te delen met de wereld? Luister dan vanaf 1 juni, dagelijks om 11u naar Mastersounds op Urgent.fm.

Stem af op 105.3FM of luister via de online beluistering vanaf 1 juni, telkens om 11u naar MASTERSOUNDS op Urgent.fm

Radiomakers Hannah en Megan nodigen Iskander Moon uit op 1 juni, Jarvin op 2 juni, Big Advisor op 5 juni, het Elias D’hooghe Trio op 6 juni en Berny’s Collective op 7 juni. Ayra komt langs in de studio op 8 juni, Wout Selosse op 9 juni en Towan 12 juni. Robbie Lewis nestelt zich in de studio op 13 juni, Nevel op 14 juni, Southern clouds op 15 juni en als laatste Aquilles op 16 juni