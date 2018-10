Media-innovatieweek 2018: 22 tem 26 oktober 18

De vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent organiseert elk najaar de Media-innovatieweek.

Gedurende 5 dagen reflecteren experten over digitalisering in de media.

Masterstudenten krijgen een ‘bad’ vol inspirerende lezingen, to-tracks, workshops en bijzondere uitdagingen op de ‘Digitale Economy Day’. In een mix van plenaire lezingen gaande van ‘Trends in de media & entertainment sector’, ‘Influencer marketing’ tot ‘Innovatie @VRT’, een panel gesprek over ‘Film on demand’, tot een debat over de Homo digtalis met Thierry Geerts, Alexander De Croo en Pascale Van Damme.

Aan bezieling komen de studenten die week niets te kort.

Het hele programma is hier na te lezen.

Elf master-studenten gaan nog een stap verder in Creators Create.

Binnen 3 media do-trajecten brengen ze dagelijks verslag uit over de Media Innovatie week. Video, social media en radio worden hun tools.

Team radio komt dagelijks op visite binnen de programmatie van Vers Geperst en Spoetnik. En het hijackt urgent.fm met hun persoonlijke verslag op vrijdag 26 oktober om 13u.

Stem af op urgent.fm via 105.3FM of luister online.