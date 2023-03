De studenten- en medialab-werking van Urgent.fm werd in het najaar in de steigers gezet.

Onder de naam 'ONDER CONSTRUCTIE' vond het zichzelf opnieuw uit en sleutelt het aan een leerplatform waarbinnen de mediamaker van de toekomst gevormd wordt.

Ook vandaag blijft het een proces met de focus op de (media)maker die eerder sporadisch resultaten op het publiek loslaat. De student-vrijwilligers kiest 2wekelijks uit een divers pakket mediaproducten en gaat aan de slag in een omgeving waar geëxperimenteerd, gefaald, ondervonden en geleerd kan worden zonder persé te moeten opleveren. Het maakproces werd net belangrijker dan het eindresultaat.

In de afgelopen maanden werden in de ONDER CONSTRUCTIE uitzenduren enkele klassieke radio-uren ingevuld, culturele, actua-gebonden en muzikale specials afgewerkt en Filmfestivalradio gemaakt. De Krook werd overdonderd door kunstenfestival TUMULTINGENT en achter de schermen wordt gesleuteld aan audioreeksen, nieuwe media-ideeën gepitcht en uitgetest én ingezoomd op verzorgde social mediaberichtgeving.

Het voorjaar krijgt nog een nieuw traject met meer radio. Op de agenda staan een reeks actua-shows, een reeks cultuurshows, nieuwe ochtendradio en een reeks over het 'Geluid van Gent'. Alles om de student-maker zich verder te laten verdiepen in het klassieke medium radio. Daarnaast zet het talent in op de festiviteiten rond de Boon literatuurprijs en de UGent Alumni dag, Internationale vrouwendag, dag tegen discriminatie en de 12urenloop.

Zowel op als naast het podium, zowel on air als achter de schermen, ook in beeld of in tekst, de mediamaker van de toekomst ziet zichzelf breed inzetbaar, zowel inhoudelijk, technisch als productioneel. Hij swipet en springt via verschillende mediatools, zwemt in het bad met ervaringen en vult de rugzak met skills die in elke professionele omgeving van pas komen.

Volg het ONDER CONSTRUCTIE team on air en online, via 105.3FM, de online beluistering of via de socials van Urgent.fm, Facebook en Instagram