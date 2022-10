The word is out! De medialabwerking van Urgent.fm is ONDER CONSTRUCTIE!

De gehele studenten- en jongerenwerking, tot voor kort gekend als de makers van Spoetnik, Vers Geperst, Tumult maar ook het beeld- en muziekteam vinden elkaar in een grote redactie.

Ze sleutelen er in de komende maanden aan een 2.0-versie van zichzelf.

De grenzen van formats en traditie worden opengebroken. Het wit blad dat het team in de afgelopen weken op de tafel legde maakt plaats voor experiment en vernieuwing.

De mediamaker van de toekomst gluurt om de hoek en inspireert het team om meer flexibel aan de slag te gaan.

Gesprek, beeld, muziek en al diens tussenvormen walsen door 1 redactieteam waarbij de leden proeven, triomferen, mogen falen, kunnen weggooien maar ook veel moois realiseren.

Benieuwd hoe deze radio-revolutie klinkt?

Stem af op de gloednieuwe ‘Onder Constructie-uren’ in het uitzendschema en vind hun resultaten op de social media van Urgent.fm.

Of zin om zelf mee te bouwen aan de radio & media van de toekomst? Kom langs tijdens de open join-in momenten op donderdag 6 oktober (om 18u30 in De Krook) of woensdag 26 oktober (online).