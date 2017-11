De Universiteit Gent is een immense bron aan kennis en innovatie.

Met faculteiten en vakgroepen tot de nok gevuld met knappe koppen staat het als een paal boven water dat deze universiteit zijn steentje bijdraagt aan de wetenschap.

Maar waar men steeds het bos wil zien, zijn Matthias en Emma net geïnteresseerd in de bomen.

Ze nodigen doctorandi, onderzoekers, proffen, etc. uit om hen te vragen waar zij precies mee bezig zijn en waarom? Van theoretisch onderzoek dat nog maar net gepubliceerd werd tot reeds toegepaste producten en ideeën die hun nut al hebben bewezen.

Ontdek samen met Matthias en Emma, de Universiteit Gent en wat zij terug geeft aan de maatschappij.

Vanaf 31 oktober gedurende 3 weken elke dinsdag om 13u, vanaf 14/11 tweewekelijks op dinsdag om 13u.

luister via 105.3FM of online via de luister live knop op de homepagina.