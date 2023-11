Museumnacht, de meest bijzondere avond van het jaar in de 10 Gentse musea.

Open deuren voor eenieder die tot 1 uur ’s nachts over de vloer wil komen en collecties wil bewonderen maar ook inspiratievolle en betoverende extra programmatie worden gepresenteerd op een gouden dienblad.

De bezoeker wordt getrakteerd op een brede waaier aan aanvullende activiteiten gaande van nineties night in het Huis van Alijn, het MSK die technologie en Artificiële Intelligentie omarmt, een klankencollectief in Kunsthal tot Hunger Games in STAM. GUM laat eenieder die bij hen passeert, twijfelen en de drukpersen van het Industriemuseum zullen draaien op volle toeren.

Een avond vol bewondering en het publieksfeest binnen de Gentse kunsten en ambacht.

Logisch dat Urgent.fm haar mediagolven daarop richt.

Het radio- en reporterteam van ONDER CONSTRUCTIE gedraagt zich als een grote slokop en wil bij voorkeur alles meegemaakt hebben.

Tijdens Museumnacht is het social mediateam op pad. Op woensdag 6 december maken ze een aankondigende radiospecial waarbinnen een greep uit de cultuurhuizen in de radiostudio wordt uitgenodigd.

Volg Museumnacht op 7 december via de Instagram en Facebookpagina van Urgent.fm en/of luister op 6 december naar de Museumnacht radiospecial vanaf 16u tot 18u.