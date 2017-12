Het einde van het jaar is traditioneel ook het sein voor Museumnacht om te ontwaken uit een diepe slaap.

Negen Gentse musea gooien gratis hun deuren open voor het grote publiek op donderdag 7 december tussen 18u en 1u.

Beleef een sfeervolle nacht tussen de collecties, expo’s en kunstwerken van Design museum Gent, De Wereld van Kina, S.M.A.K., Museum Dr. Guislain, Het Huis van Alijn, MIAT, MSK, STAM en De Sint-Pietersabdij.

Wil je weten waar je heen moet voor nachtelijke rondleidingen, workshops, performances, muziekoptredens en dj-sets?

Op woensdag 6 december nodigt Tumult.fm alle musea uit tijdens de Tumult.fm radioshow voor een verhelderende blik achter de schermen van hun uitgebreide Museumnacht programma.

Tune in via www.urgent.fm of 105.3FM op woensdag 6 december tussen 11u en 13u.