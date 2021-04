Charged, gekend als het team dat de zaterdagnacht onder stoom zet bij Urgent.fm, de nachtbrakers gehuld in elektronische muziek in de taal van House en Techno, tonen op 25 april hun rustige toonaarden.

De DJ-crew organiseert Pink Feathers de muzikaal artistieke livestreaming voor het goede doel. Niet in het bonzen van de nacht maar in gezapige zondagnamiddag sfeer.

Pink Feathers brengt beeldend kunstenares Moni Celsi en dj’s Phemia en Nadine Adjani samen in een live performance ten voordele van Think Pink, de organisatie die het onderzoek naar borstkanker ondersteunt en inzet op zorg en nazorg van patiënten.

De Belgische Moni Celsi met roots in Chili en gekend door haar veelkleurige, fantasievolle kunstwerken, gaat live aan de slag. De dames Phemia en Nadine Adjani soigneren met een veelzijdig muzikale setting en bijzondere mixes in het house en techno genre.

Tijdens de livestreaming tussen 16u en 18u kan publiek bieden op het werk van Moni Celsi. Het hoogste bod verwerft het werk en het bedrag gaat integraal naar Think Pink.

Volg de berichtgeving over Pink Feathers via de social mediakanalen van Urgent.fm en Charged. Neem een kijkje op de Facebook event Pink Feathers

Volg op 25 april de livestream via Facebook of You Tube of luister live naar de Pink Feathers dj set op zondag 25 april tussen 16u en 18u.