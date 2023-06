Uitgeput van het rondslenteren tussen de hamburgerkramen, en nood aan wat muziek die speciaal werd uitgekozen door steengoede dj’s? Kom dan langs in de Urgent.fm-container op de Vlasmarkt.

Beleef daar vanaf 18u tot 23u elke dag de zomer zoals ze moet zijn, begeleid door een geweldige (Ur)Gentse soundtrack.

Toch eerder zin om te dansen? Van 21u tot 23u draaien de Urgent-dj’s de beste schijven op de Vlasmarkttoren, om het feest elke avond onvergetelijk in te zetten.

Eerder een livemuziekfanaat?

Voel de grond – of de container - daveren onder het geweldige talent van de Jonge Wolven.

Trefpunt stuurt hun talentrijke geweld naar de container voor hun vuurdoop, waar ze toekomen als bange puppy’s, en buitengaan als ervaren wolven.

Die metamorfosen vinden plaats op 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 22 juli; Mis ze niet!

De programmatie van de Urgent.fm dj’s

op het on air terras in tijdblokken vanaf 18u à 18u30 en om 20u en op de toren 21u en om 22u

14/7 terras: 40 Fingers Cartel (Liquid Brother) toren: Thank God it’s Friday en Foxy Music

15/7 terras: Rubadub en Modaze toren: Rubadub en Modaze

16/7 terras: Ghostdogdradio en Alt F4 (_Schemer) toren: Ghostdogsradio en Breaxity

17/7 terras: Rockaula en Walmok toren: Badmeaningood en Wildkatze

18/7 terras: Cluster Flux en No shit like Deep toren: Cluster Flux en Uit De Hoogte

19/7 terras: Amigo Business Collective & MoustacheMusic toren: Neon Dreams Radio & MoustacheMusic

20/7 terras: Alt F4 (Radio Frigo) en Uit De Hoogte toren: Resonatie en Tweeden Asem

21/7 terras: Phasefour en Charged toren: : Phasefour en Charged

22/7 terras: DJ Boketto en Thank God it’s Friday toren: Freestyle Fusion en 40 Fingers Cartel

23/7 terras: Tweeden Asem (Vinyla Ice) en Wanderlist (Ramblin Man) toren: Alt F4 en Wanderlist (Ramblin Man)

De schitterende de sets van de Jonge Wolven, telkens om 18u

15/7 Fantom

16/7 Sekushi

17/7 Steve

18/7 Jerry Spin

19/7 Anthea

20/7 Elius

22/7 programeert Trefpunt in het kader van een internationale uitwisseling: Fanfare Station

Laat het helder zijn, Urgent.fm @ Gentse Feesten, the place to be van 14 tot en met 23 juli @Vlasmarkt