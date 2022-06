Of het een muzikale zomer wordt?

Ja natuurlijk …

En Urgent.fm op de Gentse feesten staat daar graag op de eerste rij.

In de container-muziekdoos op de Vlasmark zorgt de zender voor melodieus vertier met live-optredens en dj-sets vanaf de vooravond tot het ochtendgloren.

De optredens op het on air terras, telkens om 18u, zijn een selectie van bands naar voor geschoven door Trefpunt. Het put daarvoor uit het eigen archief en uit de verzameling Jonge Wolven die zullen aantreden in de Baudeloo-spiegeltent. Er wordt gekozen voor jong én briljant talent dat een plaats op het podium verdient en de wereld mag trotseren zowel op het plein als via de on air golven.

De Urgent.fm DJ’s vullen aan tot 23u. Tot 21u doen ze dat in de studiocontainer. Vanaf 21u op de Vlasmarkt toren.

Van het feestgedruis op het wildste plein van de feesten hoeft niemand iets te missen want tot 8u ’s ochtends zendt Urgent.fm de dj-sessies uit zodat ook een feestje op verplaatsing mogelijk wordt.

Gentse feesten op Urgent.fm, 10 dagen lang via 105.3FM of via de online beluistering op de website

DJ planning Urgent.fm Gentse Feesten:

Vrijdag 15.07

18u30 Fingers Cartel Liquid Brother, 20u Mondaze, 21u Freestyle Fusion, 22u Mondaze

Zaterdag 16.07

18u30 Moustachemusic, 20u Sid Von – Charged, 21u Charged

Zondag 17.07

18u30 Ghostdogsradio, 20u Danger Dancer, 21u Bad meanin’good 22u Moustachemusic

Maandag 18.07

18u30 Calamari Cringe, 20u Alt F4, Foustache, 21u Icarus, DJ Wildkatze, 22u Juke Joint Radio, Clay & Von Trapp

Dinsdag 19.07

18u30 40 Fingers Cartel, 21u Melange Etrange, 22u Danger Dancer

Woensdag 20.07

18u30 Icarus DJ Wildkatze, 20u Cluster Flux, 21u Foxy Music, 22u Tweeden Asem

Donderdag 21.07

18u30 Juke Joint Radio, Clay & Von Trapp, 20u Rubadub, 21u Ghost Dogs Radio, 22u Rubadub

Vrijdag 22.07

18u30 Urgent.fm Muziekredactie Komics & Charly T, 20u Thank God it’s Friday Victoir, 21u Breaxity

Zaterdag 23.07

18u30 Phase 4, Daesical, 20u Nightfalls, 21u Phase 4, 22u Nightfalls

Zondag 24.07

18u Tweeden Asem, 20u A Fragile Circus - DJ Ramblin Man, 21u Thank God it’s Friday Victoir, 22u A Fragile Circus - DJ Ramblin Man

De planning van de optredens wordt binnenkort vrijgegeven.

Urgent.fm dankt met sierlijke buiging haar partners Universiteit Gent, Stad Gent, Contralift, Vedett, District09, Telenet Yugen Kombucha en Charlatan wiens steun van onschatbare waarde is in deze festivalproductie.