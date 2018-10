Muzikale rondleiding @dekrook – digitale doebeurs 20 okt.18

Er loopt een muzikale draad door de Krook.

Het snoer verbindt de onderzoekslabo’s van IMEC en de UGent vakgroep Kunst- Muziek- en theaterwetenschappen én de radio- en opnamestudio van Urgent.fm.

Die samenwerkende entiteiten zijn ook zeer ambitieus en kijken toekomstgericht ook buiten de grenzen van de Krook naar het muzikale eiland waarbinnen het gevestigd is. Met Minard, Wintercircus en Vooruit op een boogscheut is de creatieve kern van de stad alvast gelegd.

Wil je er meer over weten? Sluit dan aan bij de rondleiding die passeert bij de video-installatie van de Belgische avant-gardeband STUFF die gerealiseerd werd in samenwerking met IMEC, de wereldspeler op het vlak van digitale technologie. Of passeer in het Artsciencelab van de UGent. Kom te weten hoe een opnamestudio nu precies werkt en hoe dat alles de wereld in wordt gestuurd via de radiogolven van radiostation en medialab Urgent.fm.

Hoe muzikaal verankerd de Krook dan wel is, ontdek je dan weer in het Wintercircus.

Interesse?

Schrijf je dan in voor de muzikale rondleiding op 20/10 aan de balie van de digitale doebeurs in de Krook. De rondleiding start om 15u aan de grote datawall in de Krook en duurt een klein uurtje.