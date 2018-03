Filter: het fonkelnieuwe radioprogramma van Toon Delanote en Anne-Sophie Moerman voor Urgent.fm!

Het idee ontstond door een gemeenschappelijke deler: de liefde voor enerzijds televisieseries en anderzijds muziek. Anne-Sophie Moerman (muziekredactie Urgent.fm, Tumult.fm) en Toon Delanote (ontwierp platenhoezen voor onder meer Douglas Firs, Bonfire Lakes,...) vullen hun avonden met het schrijven van teksten, het opsouperen van integrale tv-series (op één avond!) en het spotten van nieuwe artiesten op optredens. Ze bundelden de krachten en zo zag Filte het licht.

In het programma Filter wordt er samen met de luisteraars gebladerd tussen gedateerde en hedendaagse tv-series en de bijbehorende soundtracks.

De baseline is dan ook: 'as heard on tv'.

Soms kan een serie dan ook een band integraal op de kaart zetten.

Denk aan 'The Night We Met' van Lord Huron, deze song bombardeerde de hitlijsten na verschijning in 'Thirteen Reasons Why'. Op 14 juni titelde De Morgen trouwens: ‘De manier om als band bekend te worden? Tv-series!’

Fun facts en vooral steengoede muziek kleuren Filter.

Wist je dat Solange de muziek selecteerde voor de HBO-reeks 'Insecure'? Of wist je dat de muziekselector van de serie ‘Master of None’ een dj-duo vormt met acteur Elijah Wood?

Zo divers alle soundtracks van series zijn, zo breed is de inhoud van Filter. Terwijl The Wire ons brengt bij Blondie, flirt The Handsmaid’s tale met een veel recentere soundtrack. Hits worden afgewisseld met obscuurdere composities. MGMT kent iedereen, maar ook een onbekender pareltje als We Find Love van Kindred (uit Goliath) kan de revue passeren.



Wij zijn de generatie die de diabolo’s en flippo’s links laten liggen voor een luisterbeurt-op- repeat van Light of the Seven door Ramin Djawadi.

Onze kinderen heten niet Lucas of Emma maar Netflix en Amazon. Afgelopen nacht hebben we drie uur lang zitten zoeken naar wie o wie de uitvoerder moge zijn van de verslavende intro van de docuserie ‘Hot Girls Wanted’ en we worden wakker met het pianodeuntje van Westworld in ons hoofd. We hebben zonet de reactie op Youtube “Thumb up if Suits brought you here!” geliket en Radiohead in onze afspeellijst gesleept sinds de eerste aflevering van Ozark.





Door te kijken, luisteren we: dat is waar Filter voor staat.

Herbeleef je favoriete scène en ontdek nieuwe series en artiesten onder de radar. Vul je concertagenda verder aan of reserveer een avondje Netflix. Twee rubrieken ‘Original Soundtrack’ en ‘Intro Song’ krijgen een permanente plaats binnen het programma. Zwart of met een scheutje melk en wat suiker: geniet van je wekelijks kopje Filter!

Vanaf 6 maart, elke dinsdag om 11 uur op Urgent.fm