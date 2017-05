"Juke Joints waren informele bars in het zuid van de VS eind 19e, begin 20e eeuw. Het was de uitlaatklep voor de arbeiders en katoenplukkers na een zware week. Er werd gedanst, gegeten, gedronken en gegokt, gewonnen … maar ook verloren.

Het was ook de plaats waar vele blues-artiesten startten, slechts begeleid door hun gitaar en hun voet die de beat op de vloer stompte. De sterke drank bedwelmde de geesten en de rauwe en zwoele blues ontbond de heupen. De arbeiders vervelden in een heuse manie dansante. Naarmate de nacht vorderde werd de muziek zwoeler en de dans intiemer.

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Juke Joint Radio ademt die sfeer van rauwe blues, vroege rock 'n roll en zwoele soul; een uur lang. Zowel snel als traag, wild als intiem, bitter als zoet, melancholisch als euforisch; maar altijd diep, bandeloos en recht naar de heupen.

Jazz en blues worden steeds populairder. Ook in Gent is er een zeer levendige blues- en (swing)jazz-scène. DJ René Zwelneger draait jazz- en bluesfeestjes in Gent en nu ook elke zaterdag bij urgent.fm. Hij probeert daarin de broeierige sfeer van de Juke Joints te transponeren naar (UR)Gent. Naarmate de DJ-set vordert en de sfeer zwoeler wordt, tovert hij meer intieme en funky klanken uit de luidsprekers.

Grab a partner or a drink, tune in & let the blues move you...

Vanaf zaterdag 20 mei, helemaal nieuw op Urgent.fm, elke zaterdag van 16 tot 17 uur!

Stem dus zeker af op 105.3 of luister via onze livestream op de website.