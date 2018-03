TOTUM TUNES is de nieuwe muzikale losbarsting bij Urgent.fm.

De eindeloze impulsen bij de leden van TOTUM dienden immers dringend gekanaliseerd te worden.



TOTUM is een culturele organisatie die licht brengt in het cultuurlandschap. Onvoorspelbaarheid is haar troef. Muziek, kunst, film, cultuur, drankjes, eten met als lijm een gezonde portie maatschappij kritische humor zijn de brokken die samen dit geheel vormen.



Totum is geboren in de bakermat van Bar Bricolage en Bar Bricolage is de vrucht van de schoot van Totum.

Kip of het Ei, wie zal het breken?



Oorsprong:



Onrust woekerde bij het Gentse publiek alsook in de artistieke wereld. Niet enkel was er vraag naar escapisme maar ook naar een platform waar de feiten net op tafel kunnen worden gelegd, besproken en wederom vergeten bij pot, pint en een goede golf muziek in een aangepaste setting.





Dus besloot TOTUM zich niet te laten doen en het heft in handen te nemen door op een constructieve manier de agressor uit te hangen.

Binnenkort vinden we de heren van TOTUM ook bij urgent.fm, onder de noemer TOTUM TUNES. De heren slaan er wild om zich heen en zijn niet in een format te dwingen. Of is misschien dàt net het stramien.

Niet enkel de artiesten wiens moeder de programmamakers bij naam kennen, komen aan bod maar ook die obscure enkeling aan de andere kant van de wereld krijgt een kans om gehoord te worden. TOTUM TUNES nodigt bij tijd en stond uitverkorenen uit om hun eigen muziekselectie met de wereld te delen en volgt de (Gentse) muzikale actualiteit op de voet. De wisselende formats en ideëen die TOTUM TUNES van het plafond plukt, loopt over van de bricolée-levenstijl. De occasionele levensbeschouwelijke gesprekken zijn louter toeval.



TOTUM Oprichters:

Lucas Standaert.

Het zeilen, reilen, verloren varen en toch overwinnen van de zee van culturele mogelijkheden is hem niet onbekend. De vele projecten waar hij reeds zijn ei kwijt kon, hebben hem niet genoeg omeletten bezorgd en dus kon hij nog steeds op zijn honger zitten.

Totum is de beste saus!



Ignaas Vancottem.

Om te ontsnappen aan morele codes en maatschappelijke verantwoording zocht hij naar meer. En meer vond hij wanneer hem simpelweg 1 vraag werd gesteld. Hoe die luidde weet niemand meer, want Lucas laten uitspreken deed hij toen ook al niet.





Egalité, Fraternité, Bricolée (en muziek)!

Vanaf 11 april '18 slaan TOTUM én Urgent.fm gemoedelijk de handen in elkaar en wordt TOTUM TUNES geboren.

Elke woensdag tussen 22u en 24u, nieuw op urgent.fm.