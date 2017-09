De stad zindert onder de start van het academiejaar, cultuurhuizen waaieren hun deuren open voor het nieuwe kunsten-jaar én urgent.fm start haar nieuwe radioseizoen met een nieuw uitzendschema.

Alvast trouw op post met een veelzijdigheid aan muziek en ontgonnen parels voor de liefhebber van de niet-commerciële, bijzondere tunes aangevuld met cultuurberichtgeving geplukt uit het rijke Gentse palmares aan podia, vrijplaatsen, tentoonstellingsmuren en projectieschermen.

Hier en daar een kleine verschuiving, zo wisselen Kinky Star Radio show, 40 fingers cartel, Rubadub, Liquid Flavaz, Cluster flux, Juke joints naar een ander ogenblik om u nog beter te bedienen op elk ogenblik van de dag.

Verwacht ook 3 gloednieuwe programma’s.

Het filmprogramma Kuleshov op zaterdag om 13u, het interviewprogramma ‘Zwijgen is geen optie’ op zondag middag en een nieuwe dj-show op dinsdagavond ‘Mélange étrange’.

Tumult, de gasten wordt nieuw leven ingeblazen en ook ‘Publieksbanken’ is terug na even weg geweest.

Naast de getrouwen op post, zit er nog heel wat moois in de pijplijn.

Dit najaar slaan we de luisteraar lieftallig rond de oren met festivalspecials (Excite, 200 jaar UGent, Film Fest, Museumnacht, Backtracks…) blijven luisteren, kan dus alleen maar de juiste boodschap zijn.

Het grote vrijwilligersteam van muziekconnaisseurs, cultuur- en Gentliefhebbers, radio- en livetechnici, producers, presentatoren en coördinatoren staat klaar en biedt vanaf nu woensdag 27/9 opnieuw minstens 10 maanden een geweldige streling voor uw oor.

Lees alles gerust nog even na http://www.urgent.fm/programscheme/52715 en geniet van Urgent.fm via 105.3FM of luister online via de homepagina van urgent.fm.