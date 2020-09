Op woensdag 30 september laceert Urgent.fm gezwind haar nieuwe uitzendschema en kersvers radioseizoen met muzikaal, cultureel en studentikoos vertier in model gegoten. Naar trouwe gewoonte zit het verpakt in zacht eigenzinnig pakpapier gedragen door het grenzeloos enthousiaste vrijwilligersteam.

Weinig stormachtige verschuivingen maar wel een aantal bijzondere wetenswaardigheden om de nieuwe episode mee te starten:

Poolijs, het programma met liefde voor Nederlandstalige muziek breidt uit en tekent voor 2 uitzenduren op zaterdag tussen 11u en 13u. Hierdoor verschuift filmprogramma Kuleshov naar het blok daarop aansluitend tussen 13u en 15u.

Ook Zwijgen is geen optie kiest voor langere, maar blijvend wondermooie gesprekken en gaat op zondag on air vanaf 11u.

Het vreemdsoortige gastenuur van Tumult, het Urgent.fm cultuurplatform schuift naar vrijdag om 15u en zet daar al de eerste steen naar het einde van de werkweek.

The Wrong Lane en Phase4 dansen samen op donderdag om middernacht. The Wrong Lane zendt uit op de eerste donderdag van de maand, de andere donderdagen worden ingekleurd door Phase4 die zo meerdere donderdagen gedurende 2 uren de ether vult.

Resonantie schuift een dagje naar voren en neemt plaats in de on air zetel op dinsdag om 24u.

Op woensdagnacht verschijnt radio-veteraan TLP Troubleman op de golven met een gloednieuwe show The Real Deal met focus op muziek van personen van Afrikaanse origine. Onder de noemer; the past, the present and the future of black music gooit hij Boom Bap- en Underground Hip Hop, Afrobeat, dancehall en reggae samen met Future Soul en Footwork-music in het muzikale bad.

Dat Urgent.fm dat nog mocht meemaken.

Naast de reguliere programmatie tekent Urgent.fm voor een aantal specials rond de start van het academie- en het cultuurjaar, de opening van GUM – Gents Universitair Museum -, een mooie samenwerking met Consouling Sounds en verhuist het getrouw naar de Kinepolis site tijdens de 11 dagen van Film Fest in oktober.

Het bezet De Krook niet alleen met Van Eyck ateliers in november maar zal ook vaker de radiosofa naar het publieke gedeelte van De Krook verhuizen.

Alle programmamakers en het hele team wenst haar luisteraars een schitterend radiofonisch jaar en dankt voor het luisteren.

Het nieuwe uitzendschema, geldend vanaf 30 september: hier

Stay tuned op 105.3FM of online via streaming.