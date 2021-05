Hoe deze bizarre tijden speelruimte beperkt maar ook grenzen open trekt.

Hoe overzeese samenwerkingen uitmonden in nieuwe muzikale verankering.

Hoe Atheens en Gents bloed on air gelijkstromen op zondagnachten bij Urgent.fm.

Liquid brother, gekend als één van de masters of ceremony uit 40 fingers cartel op woensdagavond, maakt in dit nieuwe project samen met 2 Griekse muzikale vennoten een melodieuze spreidstand naar de zondag nacht.

Vanaf zondag 30 mei verlengt het team bestaande uit Basilis & George en Liquid brother & Raskal The Supersoniccruiser het weekend met nieuwe programmatie onder de noemer ‘Type Athens & The Time Travelling Show’.

Basilis en George, twee Griekse muziekfreaks graven naar beats in het funk, soul, wereldmuziek en het reggae genre. Ze selecteren muziek in freestyle uit de downtempo 00s stijl tot de downbeat van 2012, verweven met trip hop en hip-hop van over de hele wereld.

Basilis en George houden in hun programmatie Type Athens open mic sessies, vullen aan met interviews met Europese artiesten en houden tributes en muzikale specials.

De heren runnen het vermaarde record label ‘Melting Records’ en zijn actief op hun drukbezochte you tube kanaal. Bij Urgent.fm nemen ze elke 2 en 4e zondag van de maand het tijdslot tussen middernacht en 01u voor hun rekening.

Onder de noemer The Time Travelling Show neemt Liquid brother Hans in dit Grieks – Belgische huwelijk samen met Sebastien Gerard, alias Raskal The Supersoniccruiser de overige blokken voor de rekening. Elke 1e en 3e zondag vullen ze aan met Funk, Jazz, afro en clubby beats.

Raskal The Supersoniccruiser zette zijn eerste muzikale stappen met The Beasty Boys en was als kind al betoverd door Wildstyle en Beat Street.

Raskal is inmiddels producer, componist, turntable wizard en multi instrumentalist met een absolute liefde voor de Moog Synthesizer.

Hij werkte samen met legendarische muzikale 'masters' in de States, was lid van Grazzhoppa Big Band en is baas van Futurefantastic Records waarop hij al 4 platen heeft gereleased. Een vijfde album is onderweg.

Zijn breed muzikaal universum, ook vertaald in zijn you tube kanaal, springt van hiphop, psychedelica, jazz, funk, spacerock, soundtracks tot klassiek

Liquid Brother behoeft weinig introductie.

Hij is al sinds 1999 vast programmamaker bij Urgent.fm (Gravity Grooves, 40 fingers cartel) en is een vaste waarde in de Vlaamse dj-regionen. Men noemt hem een eclectisch kruisbestuiver, wandelaar zonder muzikale grenzen en geniale mixer van grooves en good vibes.

Type Athens & The Time Travelling Show vanaf zondag 30 mei, telkens tussen middernacht en 01u.

Luister via 105.3FM of via de online beluistering op de website