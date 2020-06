Geen perfect getapt biertje of stijlvol fluitje cava in de tuinen van de Gentse Bijloke, niet viben op de zweverige jazzmelodieën, helaas geen zwoele zangstemmen bij zonsondergang of saxofoonsalvo's in de concerttent...

Wel een online radiomarathon vol jazz, experimentaliteit en meer (zoals we dat van een festival als Gent Jazz gewoon zijn).

Woensdag 8/7 tussen 11u - 19u: Deel #1 van '24u Gent Jazz'

In samenwerking met Gent Jazz brengen Urgent.fm en haar cultuurplatform Tumult.fm de festivalsfeer tot in de huiskamer met dit startschot van '24u Gent Jazz'.

Verwen 3 dagen lang de oren met tunes samengesteld door o.a. Freestyle Fusion, de Urgent.fm muziekredactie en Radio Rood.

Donderdag 9/7 tussen 11u - 19u: Deel #2 van '24u Gent Jazz'

Meer meeslepende jazzplaten met selecties door o.a. Leitmotiv, Badmeaningood en Kuleshov.

Vrijdag 10/7 tussen 11u - 19u: Deel #3 van '24u Gent Jazz'

Het sfeervolle slotstuk van '24u Gent Jazz'. Jazzfanaten, eat your heart out en cakewalk mee met muziek van o.a. Tweeden Asem, Ghostdogsradio en A Fragile Circus.

Hou de socials van Urgent.fm in de gaten voor meer nieuws en updates en geniet van deze knallende radiomarathon op 105.3FM.