Het cultuurplatform van Urgent.fm lanceert haar nieuwe website.

Met een eigenzinnige focus op kunst en cultuur verzamelt Tumult.fm de meest rebelse selectie uit het Gentse culture landschap. Tumult.fm raadt aan, biedt je een blik achter de schermen via beeldende en verhalende recensies, en laat creatief Gent zelf aan het woord elke woensdag tussen 11u00 en 13u00 op Urgent.fm. Sporadisch biedt Tumult.fm de kunstenaar niet alleen een on air en online platform aan, maar een fysieke plek in de stad. Éenmaal per jaar trekt Tumult.fm echt alle registers open met het kunstenfestival TUMULTINGENT.

Must see? Must do? Tumult.fm

Met oneindig veel dank aan Jore Dierckx en Jan Eysermans voor het fantastische webdesign, en Daan Cools voor de ultieme promovideo.