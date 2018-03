In samenwerking met Ableton Live, Urgent.fm en Democrazy organiseert House of Media een aantal kwalitatieve workshops rond muziek en geluid. Deze workshops vinden plaats in de Krook, de centrale (en gloednieuwe) mediahub van Gent, waar naast de redactie ook de radio-, en opnamestudios zijn gevestigd. Momenteel zijn inschrijvingen mogelijk voor 3 type workshops: beginners, advanced en focus.

Alle info & inschrijvingen: https://www.democrazy.be/ableton.

Inhoudelijke vragen: pieter@houseofmedia.be