Urgent.fm en House of Media organiseren in samenwerking met Democrazy en Ableton Live een aantal kwalitatieve workshops rond muziek en geluid.

Deze workshops ABLETON vinden plaats in de Krook Gent.

Momenteel zijn inschrijvingen mogelijk voor 2 type workshops: beginners en advanced.

ABLETON VOOR BEGINNERS

De workshop van 4 lessen zal je in staat stellen om met Ableton Live je eigen muziekproducties of liveshows te maken. Het is een breed pakket waarin theorie en praktijk gecombineerd worden voor het beste resultaat. Ableton Live is hét productie en live-performance platform voor iedere producer in spe én professional. Met de kwaliteit en plug-ins kan je afgewerkte producten op niveau realiseren. De docent maakt je wegwijs in dit muzikaal proces en leert je alle tips and tricks die schuilgaan in dit programma. Ableton verandert je computer in een waar instrument. Je kan er gevarieerd mee omgaan en de gekste toeren mee uithalen live on stage.

Praktische info:

- data: maandag 6 mei + maandag 13 mei + maandag 20 mei + maandag 27 mei

- duurtijd: telkens 150 minuten

- inschrijven kan hier

- vereiste voorkennis: geen

- prijs: €180

- locatie: Urgent.fm, De Krook, Gent de wegwijzer vind je hier

ABLETON ADVANCED

Volgde je de workshop ‘Ableton Live voor Beginners’ of heb je jezelf al één en ander aangeleerd? Dan is het tijd om in te zoomen op enkele key topics, waardoor je je productieskills ongetwijfeld naar een hoger niveau zal tillen.

We kijken in detail naar onder meer Sound Design (Warping, Sampler, Synths, Effects), Live Recording (audio, midi, midi-mapping, automation), het opbouwen van Musical Assets en de mogelijkheiden tot uitbreiding van Live (Max 4 Live, Plugins). Tot slot werpen we een eerste blik op Mixing in Ableton Live (Gain Staging, Compressie, Effects). De essentiële info en tips & tricks uit dit lessenpakket zorgen ervoor dat je nog sneller en doelgerichter kan werken naar de sound waar je op zoek naar bent.

Indien je de Beginners- én de Advanced Workshop hebt voltooid ontvang je een House of Media certificaat geldig voor 40% educational korting op Ableton Live.

Praktische info:

- data: maandag 3 juni + maandag 10 juni + maandag 17 juni + maandag 24 juni

- duurtijd: telkens 150 minuten

- inschrijven kan via deze link

- vereiste voorkennis: basis

- prijs: €180

- locatie: Urgent.fm, De Krook, Gent de wegwijzer vind je hier

Inhoudelijke of praktische vragen? Mail naar House of Media: Angke Wullus angke@houseof.media of Pieter Santens pieter@houseofmedia.be