Er zijn nog zekerheden!

In de nacht van 31 december op 1 januari, wanneer Assepoester een van haar laatste dansmoves placeert, breekt het feest los bij Urgent.fm. Weliswaar bediend in uw woonkamer en in klein gezelschap maar daarom niet minder gezellig.

Met een tweeledig programma gidsen de Urgent.fm dj's van een feestelijke sprong naar een nieuw, hoopvol jaar naar een gemoedelijke namiddag vol aperoplaatjes en eindejaarslijsten:

21 - 23u: Verzoekjes t.v.v. de Armste Week en Gents Solidariteitsfonds

23 - 01u: Phasefour

01 - 02u: De La Chaud

02 - 04u: Tweeden Asem & Electronic Hardware Massacre - RAVE 2020 GOODBYE

12 - 13u: Filter - Rick and Morty's End of the World compilatie

13 - 14u: Tweeden Asem - Aperitivo relaxo

14 - 16u: Verzoekjes t.v.v. de Armste Week en Gents Solidariteitsfonds (deel 2)

16 - 18u: A Fragile Circus

18 - 19u: LOMAN - Nieuwjaarsreceptieplaatjes

19 - 20u: NSLDRADIO - Apero

20 - 21u: TGIF

21 - 22u: Freestyle Fusion - 2021 warm-up

Nog een laatste zwaai naar 2020 en alles wat het met zich meebracht en de hoopvolle blik richting het nieuwe jaar 2021.

Stem af op Urgent.fm op 31 december vanaf 21u en 1 januari vanaf 12u. Vertier alom via 105.3FM of via de online beluistering.

De beste wensen, hou jullie goed