De Sint heeft de biezen gepakt en de jingledinges kraaien rond de oren.

Hoogtijd dus voor de Urgent’ers om de kerstsok aan de haard te hangen en de nieuwjaarsbrief te schrijven.

De dj’s en programmamakers doen dit onder de vleugels van de radiogolven en verblijden je met een smeuïge mélange aan best off’s en thema-uitzendingen.

Op dinsdag geven de heren van Liquid Flavaz hun eigen interpretatie van ‘het beste uit 2017’. Of de Kerstman fan is van drum ’n bass en hoe dit verenigbaar is met kerstslee en kerstboomkitch valt te ontdekken.

Op dinsdag 19 december focust Mélange Etrange op de ontdekkingen en herontdekkingen van het afgelopen jaar. Jonge parels maar evengoed een Herbie Hancock uit 1973 die van onder het stof gehaald werd, komen aan bod.

Vergeet ook niet wat later op te blijven want zowel op 19 als op 26 december zoemt Kinky Star radioshow in op het meest eigenzinnige en experimentele talent dat in het afgelopen jaar uit de release-kast van Pieter-Jan De Coen viel. Een ding is zeker, hoe geschifter de selectie, hoe breder de glimlach van de muzieksamensteller.

Op woensdag 27 december houden de tieners van Throwback, een dubbele terugblik. Ze kijken terug in de 'Throwback-trommel' van de afgelopen 3 maanden en selecteren de meest bijzondere weetjes uit de door hen belichte faits divers uit de geschiedenis.

Op donderdag doet Democrazy ‘van lijstjes’. Met hun metier over alles wat nieuw en hot is, zetten ze je zeker op weg richting 2018.

In een lady's groove brengt ook Eline in haar 'Wrong lane' het beste van 2017 in de ether.

Op vrijdag zet Freestyle Fusion zich vanaf nu in eindejaartenue met twee ‘best of 2017’ Op 22 december serveert het een ‘Jazz 2017’ en in de aanloop naar oudjaar, op 29 december serveert het een voet-verwarmende ‘dance 2017’.

Al op vrijdag middag 15 december kaapt Sofie Sticker de ether uitzonderlijk voor 2 uren met veel vrouwelijk schoons in haar Radio Broad show.

De 5e januari duikt DJ Ramblin Man samen met zijn tienerdochter in de platencollectie. Benieuwd waar raakvlakken en contrasten in 2 generaties 'terugblikken' toe leidt.

Op zondag 24 december verrast Icarus met een échte kerstavond special. Om te horen hoe de vreemde caleidoscopische geluiden en donkere muzikale verhalen vertaald worden in iets dat past bij het kerstdis, kan je horen vanaf 21 uur.

Die zelfde namiddag bokst ook Loman een volledige kerstclassic in elkaar en permitteert Jazz Rules zich een extra uur. Dirk Roels blikt terug op de afgelopen 12 maanden gesprekken met, en muziek van, kleine en grote Jazz-legendes.

Op zondag 31 december drijft Loman het tempo op om u bij te staan bij het rollen van kroketten, het snijden van groentjes en het duchtig voorproeven van de wijn.

Vanaf 21u verzorgt Icarus een terugblik op de beste experimentele muziek uit 2017.

Kortom voel je genoodzaakt het te houden bij veel goede smaak en nog betere muziek en tune ook aan het einde van dit jaar in op urgent.fm.

De beste wensen van het hele urgent.fm team voor al haar luisteraars.