Nowruz of Noroez, betekent zoveel als nieuwe dag en terugkeer van het licht.

Op de dag van het Perzische nieuwjaarsfeest op 20 maart zijn alle mensen gelijk, ongeacht, oorsprong, religie of geslacht. Voor een kort ogenblik worden dag en nacht even lang en sluiten duisternis en licht vrede.

Nowruz is in Centraal Azië het belangrijkste feest van het jaar. Het wordt niet alleen in Iran maar ook in Afghanistan, Azerbeidzjan en Tadzjikistan gevierd. En dit jaar toost ook Gent op Nowruz.

Op de vooravond van de lente bieden de Centrale, Huis Van Alijn, Oxfam Wereldwinkel, De Krook Bibliotheek en Urgent.fm hartverwarmende ingrediënten voor een Perzisch nieuwjaar in de veilige bubbel.

Met kooksessies, livestreamconcert, literatuur en poëzie en een Nowruz-box vervagen alle grenzen.

Urgent.fm reikt on air verhalen, gesprekken en muziek aan over en voor Nowruz.

Op woensdag 17 maart vanaf 12u en op vrijdag 19 maart om 15u legt Tumult.fm de rode loper naar de feestende gemeenschap.

Stem af op 105.3FM of luister live via de online beluistering.

Meer informatie via de social media kanalen van Urgent.fm.