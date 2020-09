Wanneer het weer oproept tot nazomeren, doet Urgent.fm mee.

En wel in Bar Bricolage, de groene oase in de stadswildernis, op zondag 27 september tussen 10u en 22u.

Het is heerlijk toeven is het ‘havendorp’. En Urgent.fm doet er met plezier een schep bovenop en stuurt opnieuw haar dj-gezanten. Verwacht aldus muzikaal vertier in een welklinkende rundown.

In deze versie van de Indian summer is er geen enkele reden meer om in uw kot te blijven.

Voor wie de reis toch teveel is, kan de muzikale strepen meevolgen want alles wordt live de ether in geschoven.

Het belooft een puur zondags verhaal van koffiekoek, over apero tot slaapmuts.

Dj’s en programmamakers op het appel:

10u: Helter Skelter

11u: Rubadub

12u: Alt F4 - Foustache

13u: Radio Taxi

14u: Tweeden Asem

15u: CTR ALT Delete

16u: Danger Dancer

17u: No Shit Like Deep

18u: Juke Joint Radio

19u: Moustache Music Radio

20u: Ghost Dogs Radio

21u: Icarus

Zondag 27 september vanaf 10u in Bar Bricolage en on air via 105.3FM en de livestream op de website Urgent.fm