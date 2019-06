Gent Jazz Festival schiet op 29 juni uit de startblokken voor een tiendaagse muzikale hoogmis.

Tot en met 9 juli kan je er terecht voor jazz in de breedste zin van het woord.



Samen met het festival trapt ook het redactieteam van Tumult.fm de zomer in gang. In audio, video, foto en tekst brengt Tumult.fm de toonladders naar je toe en kan je terecht voor interiviews met artiesten, reportages vanop de weide, een blik achter de schermen en beelden vanuit de frontstage.



Met namen als klinkende namen als Yann Tiersen, Mulatu Astatke, Gregory Porter en John Zorn vult de Tumult.fm Gent Jazz Festival de radiogolven op van 16u tot 17u op.

Deel 1: 30 juni, 1 juli en 4 juli

Deel 2: 7 juli, 8 juli, 9 juli en 10 juli



Luister nu al naar de vooruitblik met programmator Kevin Devos in de wekelijkse on air-passage van Tumult.fm.



En volg Tumult.fm op de voet en beleef het festival vanop de eerste rij.