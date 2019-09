Naar jaarlijkse traditie opent cultuurplatform Tumult.fm het Gentse culturele jaar met een grootse radiospecial vanop een iconische locatie. Geen betere plek hiervoor dan DOKGent, dat na jaren dienst als creatieve en ontspannende werfplek er 29 september 2019 finaal mee op houdt.

Vanuit de Urgent.fm radiocontainer zal DOKbewoner Tumult.fm de ether vullen met verslaggeving vanop de eerste rij over het definitie einde van de prachtige DOK Gent site, start van het nieuwe academische en culturele jaar, én slot van Sorry Not Sorry Festival.

Resultaat: een boordevolle radioshow vol fijne culturele gasten en geluiden, zondag 29 september tussen 15u00 en 20u00.

Luister mee en ontdek nu al de hoogtepunten van het aankomende jaar uit eerste hand van Gentse top-politici, hooggeplaatste UGent’ers, artistieke directeurs uit het culturele veld, programmatoren, coördinatoren en vele anderen.

Kom dat zien! Kom dat horen!

Zondag 29 september tussen 15u en 20u op DOK Gent en on air via 105.3FM en online