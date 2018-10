Urgent.fm, Relaas en het lees-festival, #daaromleesik slaan de handen in elkaar met RAAK!

Op 24 november mengt RAAK, verhaal en muziek in een ontroerende formule. De trap van Steen en Wolken in de Krook wordt de setting waar waargebeurde vertellingen een bondgenootschap sluiten met pianobegeleiding.

En je kan eraan deelnemen.

Is er een literair verhaal dat de rode draad doorheen je leven lijkt te tekenen? Welke passage raakte voor altijd je gevoeligste snaar? Is er een pocket die je overal mee naartoe neemt of ligt er een turf op je nachtkast?

Of…?

Laat het ons weten? Stel je kandidaat en vertel jouw verhaal op #daaromleesik. Wij zorgen voor individuele begeleiding door verhalencollectief Relaas.

Of zet je liever als pianist de juiste toon? Kan een vertelling een inspiratiebron zijn voor je muziek? Spelen de noten door je hoofd bij het beluisteren van een story? Of kan een mooie zin je beroeren tot een melodie?

Christophe Vekeman leidt op 24 november tussen 13u en 15u het podium waar jouw verhaal of jouw muziek centraal staat!

Meer info via daaromleesik.be

Wil je je inschrijven met je verhaal? Heb je zin om muzikaal te begeleiden? Schrijf je dan hier in voor 25 oktober 18.