Consouling Sounds en Urgent.fm slaan de handen in elkaar.

Ex-Urgent.fm-muziekredacteur, muzikant en muziekfilosoof Tomas Serrien gaat - in opdracht van Consouling Sounds - in dialoog met 5 muzikanten die professioneel actief zijn in het Vlaamse muzieklandschap. Vanuit hun persoonlijke ervaringen wisselen ze van gedachten over hoe en op welke manier muziek troost kan bieden.

Deze relazen worden gekaderd door Tomas, die in zijn filosofische werk eerder veel aandacht besteedde aan het effect van muziek op de luisteraar. Zo maakte hij in opdracht van Klara de reeks “De magie van het luisteren”, over de relatie tussen muziek en ons lichaam. Zijn boek “Klank. Een filosofie van de muzikale ervaring”, behandelt de manier waarop we muziek gewaarworden.

Tomas wisselt gedachten en verhalen met achtereenvolgens Astrid Stockman, Nicolas Van Meirhaeghe, Gilles Demolder, Kris Auman, en Colin H. Van Eeckhout.

Urgent.fm zendt deze prachtige reeks uit in haar hijack-uur, vanaf 2 oktober, elke vrijdag om 13u. Mis het niet op 105.3FM en online.