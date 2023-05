In de audioreeks ‘Life On Shuffle’ gaan Stijn Konings en Wannes De Vogelaere in gesprek over hoe muziek beroert, heelt en ondersteunt.

In het kader van hun educatieve master aan KASK Conservatorium Gent praten de 2 muziekliefhebbers met jongeren en begeleiders van het Gentse OVERKOP huis en met leerlingen van Toren van Babel, de middelbare schoon voor anderstaligen.

Hoe muziek een plaats inneemt in het leven, wanneer het ontroert of aangrijpt, wanneer muziek versterkt of geneest of wanneer het een vlucht kan zijn? Met anekdotes en verhalen wordt vertaald hoe toonkunst een plaats neemt in hun leven. Bijzondere levensvisies en filosofieën groeien voort uit het debat.

In openhartige en eerlijke gesprekken krijgt de luisteraar – via muziek – een inkijk in het leven van de gasten. Het werden drie radioshows als playlist van het doen, laten en denken van de jongeren.

Stem op 15, 16 en 17 mei af op Urgent.fm voor ‘Life On Shuffle’

Op maandag 15 en dinsdag 16 mei gaan de praatgasten elk in op één nummer met speciale betekenis in hun leven.

Op woensdag 17 mei wordt de reeks afgesloten met een special rond het muzikale project van OVERKOP, Toonladder en Overcompagnie. De muziek- en dansvoorstelling; volledig gecreëerd door jongeren werkt rond het thema ‘frustratie’, en gaat in premiere op het Roots Festival op 30 juni in NTGent.

Luister op 15, 16 en 17 mei telkens om 13u naar Urgent.fm via 105.3FM of via de online beluistering op de website.