Urgent.fm, het verhalencollectief Relaas en het lees-festival #daaromleesik slaan de handen in elkaar met RAAK!

RAAK! vermengt verhaal en muziek in een ontroerende formule.

Op 24 november wordt de trap van Steen en Wolken in de Krook de setting waar waargebeurde vertellingen een bondgenootschap sluiten met pianomuziek.

Urgent.fm zoekt hiervoor een pianist(e) of zanger(es) die zichzelf op piano kan begeleiden én zin heeft om mee te stappen in dit verhalen-muziek festival.

Als muzikant(e) ga je aan de slag met de ruwe versie van 1 of 2 verhalen en maak je er een eigen muzikale vertaling en begeleiding bij van ongeveer 5 minuten.

Dat kan een cover, een eigen nummer of een nieuwe interpretatie zijn.

We laten je als muzikant vrij in de muzikale vertaling.

Ben je pianist(e) die hier wel wat in ziet? Bijt je je graag vast in deze opdracht? Ben je vrij op zaterdag 24 november in de vroege namiddag?

Laat dan van je horen en stuur een mailtje naar contact@urgent.fm.