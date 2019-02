Urgent.fm nestelt zich gedurende de hele maand januari in de 'Poëziemaand'.

Elke woensdag om 10u zendt het een door programmamaakster Sara Logghe geselecteerd en ingelezen gedicht uit.

Op woensdag 30 januari: Migrant 1.0 van Abdelkader Benali

Draagt in zijn palm de encyclopedie van een beschaving.

In de haven waar hij aanmeerde werd hij een vrouw.

Wordt wakker wanneer jij slaapt, slaapt wanneer jij lacht.

In de tram warmt hij zich aan de spiegeling. Hij bestaat.

Valt samen met de naam die hem werd gegeven.

Prevelt hem als bescherming tegen de god van de statistiek.

Als hem uiteindelijk het nummer is gegeven, valt een last

van hem af. Krijgt er een ander bij. Waarmaken wat

tot vijf minuten geleden nog een droom was. En

leren dromen in een nieuwe werkelijkheid.

De illustratie bij het gedicht werd gemaakt door Marthe Verhoest, huis-illustratrice bij Urgent.fm.